Beşiktaş’ın 14. yabancısı: Ajdin Hasic

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma, orta saha ve forveti 5 yeni isimle güçlendirmeyi planlıyor. Gelenlerden en az ikisi yabancı olacak. Siyah-beyazlılar, bu nedenle öncelikle kontenjan sorununu çözmeyi hedefliyor. Yaz döneminden bu yana takımla çalışmalara devam eden Ajdin Hasic, devre arasında resmi imzayı atacak ve 14. yabancı sıfatıyla kadroya katılacak. Diğer takviyeler için de kendilerinden beklenen performansın uzağında kalan Jeremain Lens ve Enzo Roco gözden çıkarıldı. Yönetim bu iki oyuncuya gelen teklifleri değerlendirerek hem kontenjan sorununu çözecek hem de yüksek maliyetten kurtulacak.

YA İNDİRİM YA DA SEZON SONU AYRILIK

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, yüksek maaş alan oyuncularla masaya oturmaya hazırlanıyor. Kadronun maliyetini düşürmek isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, başta Vida olmak üzere henüz 1 yıllık opsiyonu kullanılmayan Burak Yılmaz ile mukaveleleri sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül ve Caner'den maaşlarında indirime gitmesini isteyecek. Talebin reddedilmesi halinde ligin bitişi ile birlikte bu oyuncularla yollar ayrılacak.

TEKNİK HEYETTEN MİLLİLERE SIKI TAKİP

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gözü milli takımlarına giden talebelerinin üzerinde. Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılarda, milli futbolcuların durumları her gün düzenli olarak takip ediliyor. Teknik heyetin, hem oyuncular hem de milli takım yetkilileri ile düzenli iletişim kurarak, Beşiktaşlı futbolcuları mercek altına aldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN ZİYARET

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Çebi, sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Nihat Özdemir'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Özdemir'in hediyesi ise Milli Takım forması oldu.