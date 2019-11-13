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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'tan Ljajic kararı!

Beşiktaş'tan Ljajic kararı!

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ancak son 3 maçta seri galibiyetler alarak zirveye yaklaşan 'ın 'i devre arasında takımdan göndermek istediği iddia edilmişti. Ancak siyah-beyazlı kurmayların böyle bir düşüncesinin olmadığı ve 28 yaşındaki futbolcu ile yola devam edeceği kaydedildi.

'de son 3 maçını kazarak yükselişe geçen 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların devre arasında yıldız futbolcu ile yolları ayıracağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Teknik direktör 'nın zaman zaman Adem Ljajic'in performansından tam anlamı ile memnun olmadığı ve iyi bir bonservis bedeli gelmesi durumunda yıldız futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılmasına onay verdiği öne sürülmüştü. Ancak Beşiktaş'ın gündeminde böyle bir durum söz konusu değil. BeIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.

Siyah-beyazlılar, 2018 yılında ekiplerinden Torino'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic'in bonservisini 6.5 milyon euro karşılığında almıştı.

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 13.11.2019
  2. Güncelleme: 13.11.2019 21:40
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