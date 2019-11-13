Beşiktaş'tan Ljajic kararı!

Süper Lig'de son 3 maçını kazarak yükselişe geçen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların devre arasında yıldız futbolcu Adem Ljajic ile yolları ayıracağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zaman zaman Adem Ljajic'in performansından tam anlamı ile memnun olmadığı ve iyi bir bonservis bedeli gelmesi durumunda yıldız futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılmasına onay verdiği öne sürülmüştü. Ancak Beşiktaş'ın gündeminde böyle bir durum söz konusu değil. BeIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.

Siyah-beyazlılar, 2018 yılında İtalya ekiplerinden Torino'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic'in bonservisini 6.5 milyon euro karşılığında almıştı.

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.