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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'a gözdağı

Kartal'a gözdağı

Eski takımına karşı duygusal bir maça çıkacağını belirten Denizlisporlu , “ olarak büyük maçları iyi oynuyoruz. 3 puanla ayrılacağız” dedi.

Denizlispor'un tecrübeli oyuncularından , yarın oynanacak maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisi için özel bir karşılaşma olacağını ifade eden 32 yaşındaki oyuncu, "Orada 5 senem geçti .'nin en büyük camiasına karşı oynayacağız. Denizlispor olarak büyük maçları çok iyi oynadığımız düşünüyorum. Bu maçtan da 3 puanla ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

CAMİA BİRLİK OLMALI

Kaliteli bir takım olduklarını vurgu yapan Olcay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz daha yükseklerde olmayı planlıyoruz. Denizlispor 10 yıl sonra 'de oynayan bir kulüp olarak taraftarı, kulübü, camiasıyla beraberlik içinde olması lazım. Denizlispor Süper Lig'i hak ediyor ve yıllarca burada oynaması gerekiyor. Taraftarımız bizi ne kadar çok desteklerse sahadaki performansımız o kadar artacaktır."

RODALLEGA MAÇ SAATİNDE

'de sakatlığını atlatan Rodallega, takımla çalışmalara başlamıştı. 'in, Beşiktaş karşısında şans vermek istediği Kolombiyalı golcünün durumunun maç öncesinde netleşeceği belirtildi. Sakatlığını süren Estupinan'ın ise oynamayacağı bildirildi.

  1. 9.11.2019
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