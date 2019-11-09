Kartal'a gözdağı
Eski takımına karşı duygusal bir maça çıkacağını belirten Denizlisporlu Olcay Şahan, “Denizli olarak büyük maçları iyi oynuyoruz. 3 puanla ayrılacağız” dedi.
Denizlispor'un tecrübeli oyuncularından Olcay Şahan, yarın oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisi için özel bir karşılaşma olacağını ifade eden 32 yaşındaki oyuncu, "Orada 5 senem geçti .Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağız. Denizlispor olarak büyük maçları çok iyi oynadığımız düşünüyorum. Bu maçtan da 3 puanla ayrılacağız" ifadelerini kullandı.
CAMİA BİRLİK OLMALI
Kaliteli bir takım olduklarını vurgu yapan Olcay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz daha yükseklerde olmayı planlıyoruz. Denizlispor 10 yıl sonra Süper Lig'de oynayan bir kulüp olarak taraftarı, kulübü, camiasıyla beraberlik içinde olması lazım. Denizlispor Süper Lig'i hak ediyor ve yıllarca burada oynaması gerekiyor. Taraftarımız bizi ne kadar çok desteklerse sahadaki performansımız o kadar artacaktır."
RODALLEGA MAÇ SAATİNDE
Denizli'de sakatlığını atlatan Rodallega, takımla çalışmalara başlamıştı. Mehmet Özdilek'in, Beşiktaş karşısında şans vermek istediği Kolombiyalı golcünün durumunun maç öncesinde netleşeceği belirtildi. Sakatlığını süren Estupinan'ın ise oynamayacağı bildirildi.
- 9.11.2019
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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