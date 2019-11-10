Avcı'ın Burak Yılmaz kararı! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor 11'i - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Avcı'ın Burak Yılmaz kararı! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor 11'i

Avcı'ın Burak Yılmaz kararı! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor 11'i

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Denizlispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar taraftarının da desteğiyle mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak. Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı zorlu maç öncesi sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Beşiktaş - Denizlispor maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...
10 Kasım 2019 Pazar 07:24 Güncelleme: 10.11.2019 07:24
Avcı'ın Burak Yılmaz kararı! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

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Avcı'ın Burak Yılmaz kararı! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor 11'i

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Avcı'ın Burak Yılmaz kararı! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor 11'i

Lige kötü başlayan ve ilk 6 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, son 4 haftada ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puanı hanesine yazdırdı.

Avcı'ın Burak Yılmaz kararı! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor 11'i

Süper Lig'deki son 2 karşılaşmada G.Saray'ı 1-0, Antalyaspor'u 2-1 yenen Kartal, Denizlispor'u yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

Avcı'ın Burak Yılmaz kararı! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor 11'i

Siyah-beyazlılar Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı.

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