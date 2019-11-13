Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a sürpriz talip!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş son haftalarda gösterdiği performansla çıkışa geçti. Siyah-Beyazlılar ligdeki son 5 maçında hiç mağlubiyet almazken 13 puan toplamayı başardı. Kadrosunadan memnun olmayan Abdullah Avcı, ara transfer çalışmalarına da şimdiden hız verdi. Beşiktaş'ta yolların ayrılması planlanan oyuncular da belli olurken, uzun süredir siyah-beyazlı formayı giyen Oğuzhan'a sürpriz bir talip çıktı...

13 Kasım 2019 Çarşamba 11:18 Güncelleme: 13.11.2019 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





