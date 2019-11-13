Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a sürpriz talip!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş son haftalarda gösterdiği performansla çıkışa geçti. Siyah-Beyazlılar ligdeki son 5 maçında hiç mağlubiyet almazken 13 puan toplamayı başardı. Kadrosunadan memnun olmayan Abdullah Avcı, ara transfer çalışmalarına da şimdiden hız verdi. Beşiktaş'ta yolların ayrılması planlanan oyuncular da belli olurken, uzun süredir siyah-beyazlı formayı giyen Oğuzhan'a sürpriz bir talip çıktı...
13 Kasım 2019 Çarşamba 11:18
Güncelleme: 13.11.2019 11:25
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Süper Lig'de yakaladığı galibiyet serisiyle çıkışa geçen Beşiktaş'ta, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor...
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Sezona kötü başlayan siyah-beyazlılar daha sonra kritik maçlarda aldığı galibiyetlerle yğkselişe geçti.
Elindeki kadrodan memnun olmayan teknik direktör Abdullah Avcı, ara transfer döneminde takıma kritik dokunuşlar yapacak.
Beşiktaş'ta birçok mevki için oyuncu izlenirken, beklenmedik ayrılıklar da gerçekleşecek.
OĞUZHAN YOLCU!
Şenol Güneş döneminin son yıllarında kötü performansı nedeniyle ilk 11'de şans bulamayan Oğuzhan Özyakup, Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından da göze giremedi.