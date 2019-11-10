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10 Kasım 2019, Pazar
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'ta Boyd onayı kaptı

Beşiktaş'ta Boyd onayı kaptı

Braga deplasmanında ilk 11'de şans bulan , teknik heyetten geçer not aldı. Lens, Oğuzhan ve Roco'nun performansından memnun kalmayan teknik kadro, Boyd'yla ilgili olarak yönetime "Kalmasında yarar var" raporunu sundu.

Braga deplasmanında ilk 11'de şans bulan Tyler Boyd, teknik heyetten geçer not aldı. Lens, Oğuzhan ve Roco'nun performansından memnun kalmayan teknik kadro, Boyd'yla ilgili olarak yönetime "Kalmasında yarar var" raporunu sundu.

  1. 10.11.2019
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