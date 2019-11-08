Krasnodar forması giyen Manuel Fernandes, Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından eski takımı Beşiktaş hakkında konuştu. Samimi itiraflarda bulunan Portekizli yıldız 'Beşiktaş her zaman benim kalbimde yer alacak' şeklinde konuştu.
8 Kasım 2019 Cuma 19:36
Güncelleme: 08.11.2019 19:36
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Manuel Fernandes'ten Beşiktaş itirafı!
Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız Manuel Fernandes geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Krasnodar-Trabzonspor karşısında temsilcimize karşı sahada yer almıştı.
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Manuel Fernandes'ten Beşiktaş itirafı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'ın, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Manuel Fernandes, karşılaşma sonrasında Rus basınına verdiği demeçte bir Türk takımıyla karşılaştığı için mutlu olduğunu söyledi.
Manuel Fernandes'ten Beşiktaş itirafı!
İstanbul ve özellikle Beşiktaş'ın kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini söyleyen Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ın hayatı boyunca kalbinde yer alacağını söyledi.
Manuel Fernandes'ten Beşiktaş itirafı!
"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN BENİM KALBİMDE YER ALACAK" Türk takımlarıyla karşılaşmak her zaman güzel. Trabzonspor ile Türkiye'de maç yaptığımızda da sevinmiştim.
Manuel Fernandes'ten Beşiktaş itirafı!
Çünkü Türkiye'de uzun zaman geçirdim. Beşiktaş'ta çok güzel anılarım oldu çünkü.. İstanbul şehri, Beşiktaş taraftarları ve kulüp çalışanları.