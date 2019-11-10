Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

'in 11. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Ligde üst üste iki maçını kazanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Braga deplasmanından mağlubiyetle döndü. Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen , bu karşılaşmaya mutlak 3 puan hedefi ile çıkıyor. Peki Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Detaylar fotomac.com.tr'de...

'in 11. haftasında , ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Son 2 haftada ve 'u mağlup eden Beşiktaş'ın 15 puanı var. İyi başlangıcını sürdüremeyen Yukatel Denizlispor'un ise 11 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Beinsports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçın canlı anlarımı ise fotomac.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Douglas sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Sakatlığını tamamen atlatan 'ın ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hastalığı nedeniyle Braga deplasmanında takımının başında olamayan da bu maçla birlikte kulübesine dönüyor.

Yukatel Denizlispor'da ise tek eksik Hugo Rodallega.

Beşiktaş: Karius, Caner, Ruiz, Vida, Gökhan, Atiba, Elneny, Ljajic, Diaby, Boyd, Burak

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Oğuz, , Bergdich, Zeki, Murawski, Olcay, Aissati, Barrow, Mehmet Akyüz

  1. 10.11.2019
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