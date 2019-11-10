Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde üst üste iki maçını kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Braga deplasmanından mağlubiyetle döndü. Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Kartal, bu karşılaşmaya mutlak 3 puan hedefi ile çıkıyor. Peki Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Detaylar fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Son 2 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden Beşiktaş'ın 15 puanı var. İyi başlangıcını sürdüremeyen Yukatel Denizlispor'un ise 11 puanı bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Beinsports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçın canlı anlarımı ise fotomac.com.tr'de...
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Douglas sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Sakatlığını tamamen atlatan Burak Yılmaz'ın ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hastalığı nedeniyle Braga deplasmanında takımının başında olamayan Abdullah Avcı da bu maçla birlikte kulübesine dönüyor.
Yukatel Denizlispor'da ise tek eksik Hugo Rodallega.
Beşiktaş: Karius, Caner, Ruiz, Vida, Gökhan, Atiba, Elneny, Ljajic, Diaby, Boyd, Burak
Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Oğuz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Zeki, Murawski, Olcay, Aissati, Barrow, Mehmet Akyüz
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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