Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Son 2 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden Beşiktaş'ın 15 puanı var. İyi başlangıcını sürdüremeyen Yukatel Denizlispor'un ise 11 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Beinsports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçın canlı anlarımı ise fotomac.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Douglas sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Sakatlığını tamamen atlatan Burak Yılmaz'ın ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hastalığı nedeniyle Braga deplasmanında takımının başında olamayan Abdullah Avcı da bu maçla birlikte kulübesine dönüyor.

Yukatel Denizlispor'da ise tek eksik Hugo Rodallega.

Beşiktaş: Karius, Caner, Ruiz, Vida, Gökhan, Atiba, Elneny, Ljajic, Diaby, Boyd, Burak

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Oğuz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Zeki, Murawski, Olcay, Aissati, Barrow, Mehmet Akyüz