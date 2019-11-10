Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan Şenol Güneş sözleri!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç sonu Beşiktaş ve Denizlispor cephesi mücadeleyi değerlendirirken siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'dan Şenol Güneş sözleri geldi. İşte Beşiktaş ve Denizlispor cephelerinin maç sonu yorumları...
10 Kasım 2019 Pazar 22:28
Güncelleme: 10.11.2019 22:28
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Kevin N'Koudou: Yaklaşık bir aydır oynamıyordum. Bu akşam itibariyle takıma döndüm. Elhamdülillah, çok şükür gol attım, kazandık.
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Buna çok ihtiyacım vardı. Her anlamda pozitif bir akşam oldu. Taraftarlarla iletişimiz iyi, böyle devam etmeli. Onlara da teşekkür ederiz.
AbdoulayDiaby:Vodafone Park'ta 200. golü attığım için ödül adım ve kulüp tarihine geçtim, mutluyum.
İki tartışmalı penaltı pozisyonu var. Bence ilki penaltı. İkincisini izlemedim. Bana yapılan faulde de kırmızı çıkabilirdi.
Milli takım araları yorucu oluyor, uzun yolculuklar yapıyorsunuz. Milli takımda maçımı oynadıktan sonra toparlanma sürem olacak. Bugün zor bir maç oynadık, kazandık ve bu seriyi devam ettirdik.