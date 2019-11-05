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05 Kasım 2019, Salı
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6 maç ’da

6 maç İstanbul’da

Bu hafta sonunda Denizlispor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, ilk yarının kalan 7 haftasında yalnızca 1 kez dışına çıkacak... ’in 12. haftasında deplasmanına gidecek olan , ilk yarıda kalan 7 maçın 6’sını İstanbul’da oynayacak.

Bu hafta sonunda Denizlispor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, ilk yarının kalan 7 haftasında yalnızca 1 kez dışına çıkacak... 11. haftada Denizlispor'la karşılaştıktan sonra 12. haftada deplasmanına gidecek olan siyah- beyazlılar, bu mücadelenin ardından İstanbul'dan ayrılmayacak. Kalan 7 maçın 4'ünü iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda oynayacak olan , Konyaspor maçının ardından iç sahada 'la karşılaşıp, ardından 'ya konuk olacak. Bu mücadelenin ardından ligin flaş ekiplerinden Malatyaspor'u ağırlayacak olan , bir sonraki hafta ise derbide F.Bahçe'nin misafiri olacak. Beşiktaş, ilk yarının son maçında ise sahasında G.Birliği ile karşı karşıya gelecek.

  1. 5.11.2019
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