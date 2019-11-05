‘10 numara’ hafta

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının kazanılmasıyla birlikte yükselen moraller, rakiplerin yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte tavan yaptı. Domagoj Vida ve Diaby'nin golleriyle Antalya deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen siyah-beyazlılar, puanını 15'e çıkarırken, zirveyle arasındaki puan farkı da 4'e indi. Üst sıralardaki ekiplerden Trabzonspor ve Fenerbahçe haftayı mağlubiyetle kapatırken, Alanyaspor, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor ise sahadan 1 puanla ayrıldı. Sıralama Beşiktaş'tan daha üst sırada bulanan 7 takımdan 5'inin puan kaybettiği haftada çok kritik bir galibiyet alan Beşiktaş, lider Alanyaspor ile arasındaki puan farkını 4'e indirirken, şampiyonluk yarışında olduğu rakiplerinden G.Saray, Trabzonspor ve Başakşehir'in 1, F.Bahçe'nin de 2 puan gerisinde yer aldı.

Tırmanışa geçen Beşiktaş, pazar günü oynanacak Denizlispor maçını kazanarak üst üste 3. galibiyetini almak ve seriye bağlamak istiyor.

SAKAT İSİMLER NİHAYET DÖNÜYOR

Ligin ilk 10 haftasında sakatlıklar nedeniyle zorlanan siyah-beyazlılarda, Denizlispor maçıyla birlikte N'Koudou ve Douglas'ın da takıma dönmesi bekleniyor. İyileşen iki futbolcunun takıma katılmasının yanı sıra, cezası biten Caner Erkin de hafta sonundaki Denizlispor karşısında forma giyebilecek.