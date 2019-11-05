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05 Kasım 2019, Salı
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‘10 numara’ hafta

‘10 numara’ hafta

'ta maçının kazanılmasıyla birlikte yükselen moraller, rakiplerin yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte tavan yaptı. Beşiktaş, üst sıralardaki rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarından sonra 10. haftadan kazançlı çıktı. Liderle arasındaki fark 4’e indi.

'ta maçının kazanılmasıyla birlikte yükselen moraller, rakiplerin yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte tavan yaptı. Domagoj Vida ve Diaby'nin golleriyle deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen siyah-beyazlılar, puanını 15'e çıkarırken, zirveyle arasındaki puan farkı da 4'e indi. Üst sıralardaki ekiplerden ve haftayı mağlubiyetle kapatırken, , ve ise sahadan 1 puanla ayrıldı. Sıralama Beşiktaş'tan daha üst sırada bulanan 7 takımdan 5'inin puan kaybettiği haftada çok kritik bir galibiyet alan Beşiktaş, lider Alanyaspor ile arasındaki puan farkını 4'e indirirken, şampiyonluk yarışında olduğu rakiplerinden G.Saray, Trabzonspor ve Başakşehir'in 1, F.Bahçe'nin de 2 puan gerisinde yer aldı.

Tırmanışa geçen Beşiktaş, pazar günü oynanacak Denizlispor maçını kazanarak üst üste 3. galibiyetini almak ve seriye bağlamak istiyor.

SAKAT İSİMLER NİHAYET DÖNÜYOR
Ligin ilk 10 haftasında sakatlıklar nedeniyle zorlanan siyah-beyazlılarda, Denizlispor maçıyla birlikte N'Koudou ve Douglas'ın da takıma dönmesi bekleniyor. İyileşen iki futbolcunun takıma katılmasının yanı sıra, cezası biten de hafta sonundaki Denizlispor karşısında forma giyebilecek.

  1. 5.11.2019
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