Anderson Talisca sürprizi!
Çin ekibindeki performansı nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Talisca için siyah-beyazlı yöneticiler “Yeniden olabilir mi?” diyerek düğmeye bastı.
Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Anderson Talisca sesleri yeniden yükselmeye başladı. Beşiktaş'ta kiralık oynadıktan sonra Guanzghou Evergrande ekibine transfer olan Talisca eleştirilerin hedefinde. Takımının Henan Jienye ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Brezilyalı yıldıza eleştiriler çoğaldı. Evergrande, 2-0 yenik duruma düştükten sonra Talisca'yı ilk yarı bitmeden çıkartmış ve maç 2-2 bitmişti. Bunun üzerine maç sonrası düzenlenen takım yemeğine katılmayan Anderson Talisca'nın Guangzhou'daki geleceği ise merak konusu oldu.
SİSTEMİMİ BOZUYOR
Özellikle Çin medyasının bir numaralı gündemi hale gelen oyuncu için, "Ofansif sistemi düzgün destekleyemiyor ve defansa katkısı sıfır. Talisca'nın ruhsal hali nasıl olursa olsun takımını asla yalnız bırakmamalıydı. Pek çok Evergrande taraftarının üzgün olması hiç şaşırtıcı değil, belki de Talisca'nın kalbi asla Evergrande ile olmamıştır. Çin basını, Talisca'nın umursamaz tavırlarını manşetlere taşırken "Talisca sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya gelmiyor" sözleri kullanıldı.
KİRALIK GELEBİLİR
Talisca'nın Çin'de yaşadığı b u sıkıntılı gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi de, Brezilyalı yıldız için nabız yoklama kararı aldı. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde taraftarların da sevgilisi olan Talisca için Çebi başkanlığındaki yönetimin, "Talisca'nın kalitesini tartışmaya gerek yok. Mutlu olduğunda neler yapabileceğini de biliyoruz. Kendisiyle yüz yüze bir görüşme yapalım. Eğer yeniden Beşiktaş forması giymeyi isterse, şartlarımızı da kabul ederse; onu kiralayabiliriz" düşüncesinde olduğu öğrenildi.
Talisca Beşiktaş forması ile toplam 80 resmi maçtçıkıp 37 gol attı, 14 asist yaptı ve toplam 51 gole direkt olarak katkıda bulundu.
SÖZLESMESİ 2022'DE BiTiYOR
25 yaşındaki Brezilyalı yıldız Talisca'nın 2022 yılına kadar Çin ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.
- 31.10.2019
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tutkun61 Helal olsun başkan
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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