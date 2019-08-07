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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Victor Ruiz İstanbul'da

Villarreal’den edilen 30 yaşındaki İspanyol savunmacı dün ’a geldi, havalimanında büyük coşkuyla karşılandı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.85 boyundaki Ruiz için kulübüne 2.5 mliyon, kendisine yıllık 1.8 milyon euro ödeyecek.

yeni stoperi 'e kavuştu. Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki İspanyol oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak. Tecrübeli oyuncu 'a gelmeden hemen önce Villarreal Başkanı Fernando Roig, 'ın anlaşmaya vardığı Ruiz ile ilgili konuştu ve transferin gerçekleştiğini söyledi. Roig, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, " için son imzaları atıyoruz. Oyuncu transferi resmileştirmek için 'ye doğru yola çıktı" dedi.

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncu için kulübü Villarreal'e 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya senelik 1,8 milyon euro vereceği kaydedildi. Kariyerinin büyük bölümünü 'da geçiren Ruiz, 2010-11 sezonunun ikinci yarısında 8,5 milyon euro bonservisle 'ya giderek forması giydi. Çizme'de 6 ay kalan Ruiz 8 milyon euro bonservis karşılığında 'nın yolunu tutmuştu. İspanyol oyuncu, 2015 yılında ise 2,7 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'e geçti.

RUİZ'İN ÖZELLİKLERİ

Victor Ruiz, teknik direktör Avcı'nın 3 isteğini birden karşılayacak kapasitede bir stoper... Hem sol ayaklı, hem geçen sezonu yüzde 88 gibi çok yüksek bir pas yüzdesiyle tamamladı. Hem de maç başına 2.2 hava topu almayı başardı.

Top çalan (1.3) ya da top kesen (1.7) bir stoperden çok, uzaklaştıran (2.8) bir stoper olan Ruiz, maç başına 54.4 topla oynadı. Victor Ruiz'in en büyük eksiği ise 4.1 gibi çok yüksek oranda uzun top kullanması.

ROCO VE MİRİN YOLCU
Güçlü fiziği ve 1.85'lik boyuyla dikkat çeken Victor Ruiz, Vida'nın savunmadaki yeni partneri olacak. İspanyol oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte Roco veya Mirin'le büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

  1. 7.8.2019
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