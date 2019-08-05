Beşiktaş'a süper kaleci! Şenol Güneş devrede... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'a süper kaleci! devrede... Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'a süper kaleci! Şenol Güneş devrede... Son dakika transfer haberleri

Beşıktaş'ta Loris Karius'u yedekleyecek ve rekabete girecek kaleci arayışları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. A Milli Takım teknik direktörü 'in kefil olduğu file bekçisi yolunda.

'ta yeni file bekçisi belli oluyor... Genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın performansı yeterli görülmeyince takviyeye hazırlanan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra henüz bir yere imza atmayan Ertaç Özbir ile her şartta anlaşma sağladı ve beklemeye aldı.

Ancak Beşiktaş'ın ilk hedefi 'un file bekçisi .

Sabah'ta yer alan habere göre; A Milli Takım Teknik Direktörü 'in Beşiktaş'tan ayrılmadan önce yönetime 22 yaşındaki eldiveni önerdiği kaydedildi.

Yönetim, Bursaspor'un 2 milyon Euro bonservis istediği Muhammed için rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

Beşiktaş'ın şifresi 'Sabır'

  1. 05.08.2019
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