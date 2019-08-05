Beşiktaş'a süper kaleci! Şenol Güneş devrede... Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta yeni file bekçisi belli oluyor... Genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın performansı yeterli görülmeyince takviyeye hazırlanan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra henüz bir yere imza atmayan Ertaç Özbir ile her şartta anlaşma sağladı ve beklemeye aldı.

Ancak Beşiktaş'ın ilk hedefi Bursaspor'un file bekçisi Muhammed Şengezer.

Sabah'ta yer alan habere göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmadan önce yönetime 22 yaşındaki eldiveni önerdiği kaydedildi.

Yönetim, Bursaspor'un 2 milyon Euro bonservis istediği Muhammed için rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.