Beşiktaş'a süper kaleci! Şenol Güneş devrede... Son dakika transfer haberleri
Beşıktaş'ta Loris Karius'u yedekleyecek ve rekabete girecek kaleci arayışları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in kefil olduğu Bursaspor file bekçisi Muhammed Şengezer Beşiktaş yolunda.
Beşiktaş'ta yeni file bekçisi belli oluyor... Genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın performansı yeterli görülmeyince takviyeye hazırlanan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra henüz bir yere imza atmayan Ertaç Özbir ile her şartta anlaşma sağladı ve beklemeye aldı.
Ancak Beşiktaş'ın ilk hedefi Bursaspor'un file bekçisi Muhammed Şengezer.
Sabah'ta yer alan habere göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmadan önce yönetime 22 yaşındaki eldiveni önerdiği kaydedildi.
Yönetim, Bursaspor'un 2 milyon Euro bonservis istediği Muhammed için rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Beşiktaş'a süper kaleci! Şenol Güneş devrede... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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