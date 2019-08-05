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Abdullah Avcı'dan iki yıldıza şok! İşte Beşiktaş'ın kamp raporu
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kampını tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'dan radikal kararlar geldi... Tecrübeli teknik adam, kampta yaptığı analizle takımda öne çıkan ve etkisiz performans gösteren isimleri belirledi ve bu doğrultuda iki futbolcunun takımdan ayrılması yönünde rapor verdi.
5 Ağustos 2019 Pazartesi 11:18
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Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Avusturya kampını tamamladı.
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Siyah beyazlılar Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet alamadı ve gol atamadı.
Hazırlık maçlarında parlak bir performans sergileyemeyen siyah beyazlılarda yaşanan sakatlık sorunları da teknik direktör Abdullah Avcı'yı sıkıntıya düşüren faktörlerden biri oldu.
Başarılı teknik adam, kampta yaptığı analizle öne çıkan ve etki gösteren oyuncuları belirledi.
İşte TRT Spor'un haberine göre, Avcı'nın hazırladığı kamp raporu: