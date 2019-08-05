Abdullah Avcı'dan iki yıldıza şok! İşte Beşiktaş'ın kamp raporu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kampını tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'dan radikal kararlar geldi... Tecrübeli teknik adam, kampta yaptığı analizle takımda öne çıkan ve etkisiz performans gösteren isimleri belirledi ve bu doğrultuda iki futbolcunun takımdan ayrılması yönünde rapor verdi.

5 Ağustos 2019 Pazartesi 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





