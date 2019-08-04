Beşiktaş revire döndü! 8. sakatlık...

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi şanssızlıklar yakasını bırakmıyor. Spor Toto Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala birçok oyuncusundan sakatlık sebebiyle mahrum kalan siyah-beyazlılarda sakatlık kervanına bir isim daha katıldı. Beşiktaş son dakika haberleri...
4 Ağustos 2019 Pazar 19:04
Güncelleme: 04.08.2019 19:04
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.
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Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı yeni sezon hazırlıklarına devam ederken oyuncuların yaşadığı sakatlıklar deneyimli teknik adamın başını ağrıtıyor.
Beşiktaş'ın Brescia ile karşı karşıya geldiği maçta bir isim daha sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kalırken yeni sezon öncesi sakatlanan oyuncu sayısı 8'e çıktı.
İşte siyah-beyazlıların sakatlık listesi ve sahalara dönüş süreleri...
NECİP UYSAL
Brescia maçında sakatlanan Necip Uysal'ın sağlık durumu ile ilgili bir bilgi henüz gelmedi.