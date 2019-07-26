Beşiktaş'ta Martins Indi sürprizi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Bruno Martins Indi sürprizi!

'ta Indi sürprizi!

Beşiktaş'ta Bruno Martins Indi sürprizi!

Stoper arayışını dört koldan sürdüren , formasını giyen Hollandalı yıldız Indi için kiralama teklifi yaptı. Anlaşma çok yakın...

'ta teknik direktör 'nın özellikle istediği sol stoper için 'de forma giyen Bruno gündemde. 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle giden Beşiktaş, oyuncuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Championship'te forma giymek istemeyen Hollandalı milli futbolcu, 'ın teklifine sıcak bakıyor.

Takvim'in haberine göre İngiliz ekibiyle pazarlıklara başlayan yönetim de bu transferi bitirmek için yoğun çaba içerisinde. Hem sol stoper hem de sol bek oynayabilen İndi'nin takıma katılması halinde iki bölgede de kullanılabileceği kaydedildi.

Geçen sezon 41 resmi maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gole imza attı.

İŞTE MARTINS INDI'NİN GÖRÜNTÜLERİ

İşte Beşiktaş'ın hedefindeki isim Bruno Martins Indi Indi

  1. 26.07.2019
  2. Güncelleme: 26.07.2019 11:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Bruno Martins Indi sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN