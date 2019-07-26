Beşiktaş'ta Bruno Martins Indi sürprizi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği sol stoper için Stoke City'de forma giyen Bruno Martins İndi gündemde. 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle giden Beşiktaş, oyuncuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Championship'te forma giymek istemeyen Hollandalı milli futbolcu, Kartal'ın teklifine sıcak bakıyor.

Takvim'in haberine göre İngiliz ekibiyle pazarlıklara başlayan yönetim de bu transferi bitirmek için yoğun çaba içerisinde. Hem sol stoper hem de sol bek oynayabilen İndi'nin takıma katılması halinde iki bölgede de kullanılabileceği kaydedildi.