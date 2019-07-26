Beşiktaş'ta Bruno Martins Indi sürprizi!
Stoper arayışını dört koldan sürdüren Beşiktaş, Stoke City formasını giyen Hollandalı yıldız Bruno Martins Indi için kiralama teklifi yaptı. Anlaşma çok yakın...
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği sol stoper için Stoke City'de forma giyen Bruno Martins İndi gündemde. 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle giden Beşiktaş, oyuncuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Championship'te forma giymek istemeyen Hollandalı milli futbolcu, Kartal'ın teklifine sıcak bakıyor.
Takvim'in haberine göre İngiliz ekibiyle pazarlıklara başlayan yönetim de bu transferi bitirmek için yoğun çaba içerisinde. Hem sol stoper hem de sol bek oynayabilen İndi'nin takıma katılması halinde iki bölgede de kullanılabileceği kaydedildi.
Geçen sezon 41 resmi maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gole imza attı.
İŞTE MARTINS INDI'NİN GÖRÜNTÜLERİ
- 26.07.2019
- Güncelleme: 26.07.2019 11:31
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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