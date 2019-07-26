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İşte futbolun yeni kuralları! Artık teknik direktörler...
İşte futbolun yeni kuralları! Artık teknik direktörler...
Futbolda kurallar değişti. UEFA, FIFA ve kulüp temsilcilerinin beraber yaptığı toplantılar sonucunda futbol oyun kullarında oldukça önemli değişiklikler ve yenilikler yapıldı. İşte o yeni kurallar...
26 Temmuz 2019 Cuma 09:59
Güncelleme: 26.07.2019 09:59
Avrupa futbolu yeni sezona, yapılan bir çok kural değişikliğiyle giriyor.
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Oyun kurallarını belirleyen IFAB tarafından getirilen yenilikler haziran ayından itibaren resmen yürürlüğe girdi.
İşte futbolda bildiklerinizi unutmanızı gerektirecek yeni kurallar;
Kale atışında futbolcular, eski kurala göre topa ceza sahası dışına çıktıktan sonra müdahale edebiliyordu.
Artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden oyuncular topla buluşabilecek.