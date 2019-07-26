İşte futbolun yeni kuralları! Artık teknik direktörler...

Futbolda kurallar değişti. UEFA, FIFA ve kulüp temsilcilerinin beraber yaptığı toplantılar sonucunda futbol oyun kullarında oldukça önemli değişiklikler ve yenilikler yapıldı. İşte o yeni kurallar...

26 Temmuz 2019 Cuma 09:59 Güncelleme: 26.07.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





