İşte Beşiktaş'ın hedefindeki isim Bruno Martins Indi
Abdullah Avcı'nın ısrarla sol ayaklı stoper istemesi nedeniyle 4 koldan arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Bruno Martins Indi sesleri yükseliyor. Siyah-Beyazlılar, İngiltere Championships takımı Stoke City'de forma giyen Hollandalı yıldız için düğmeye bastı. Yönetimin, Stoke City'le satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bruno Martins Indi'nin görüntüleri...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!
- Beşiktaş Tyler Boyd için geri sayımda
- Dünya bu transfere kilitlendi! Fenerbahçe ile Beşiktaş resmen... Son dakika haberleri
- Beşiktaş'a Shinji Kagawa'dan güzel haber!
- Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı
- 4 büyük takımın transfer borsası! İşte gelen ve giden futbolcular
- Beşiktaşlı Medel'e teklif Copa America'dan sonra!
- Abdullah Avcı o ismi kadroda görmek istemiyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.