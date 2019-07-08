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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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top başı yaptı

Beşiktaş top başı yaptı

, öncesi ilk çalışmasını Riva'da gerçekleştirdi. yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya izinli olan , , ve ameliyat olan antrenmanda yer almadı.

, öncesi ilk çalışmasını Riva'da gerçekleştirdi. yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya izinli olan , , ve ameliyat olan antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yaptı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İzinli olan Atiba Hutchinson, Enzo Roco, Gary Medel ve ameliyat olan Burak Yılmaz, antrenmanda yer almayan isimler oldu. Düz koşuyla başlayan çalışmada ısınma hareketleri ve top kapma çalışması yapıldı. İdmanın bir bölümünde 'le çarpışan Domagoj Vida, sakatlık geçirdi. Hırvat futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında antrenmana kaldığı yerden devam etti. Hollandalı yıldız Jeremain Lens'in tatilde aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. 'in başındayken veri analizine önem vermesiyle bilinen Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta da bu yönde çalışmalara ilk antrenmanda başladı. Sahanın kenarına kurulan vinçte antrenman kayıt altına alınırken, Avcı, idman sırasında da kurmaylarının elindeki tabletlerden oyuncularla ilgili analizleri an be an takip etti. Antrenman öncesinde basın mensuplarının yanına gelen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, güzel bir sezon geçmesini dilerken, gazetecilere de kolay gelsin dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapmasında ilk etap kamp çalışmalarını Riva'da sürdürecek olan Beşiktaş, 24 Temmuz'a kadar antrenmanlarına burada devam edecek. Yarın çift idman yapacak olan siyah-beyazlılar, sabah basına açık olarak çalışacak.

  1. 08.07.2019
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