Beşiktaş'a Schürrle müjdesi! Menajeri böyle duyurdu
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan oyunculardan Andre Schürrle ve Peniel Mlapa'nın menajeri olan Ersin Akan, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Akan, sosyal medya hesabından tesislerin fotoğrafını paylaştı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden olan Andre Schürrle ve Peniel Mlapa'nın menajeir olan Ersin Akan'ın paylaşımı siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Ersin Akan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nevzat Demir Tesisleri'nde olduğunu belirtti.
Beşiktaş'ın transferde Andre Schürrle ve Peniel Mlapa'ya olan ilgisi devam ediyor. Borussia Dortmund ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan ve geçen yıl Fulham'da kiralık oynayan Andre Schürrle ile birlikte Venlo'da forma giyen Mlapa'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş, iki oyuncunun da menajeri olan Ersin Akan ile Nevzat Demir Tesisleri'nde görüştü. Menajer Akan, sosyal medya hesabından tesislerde olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.
- 14.06.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
Beşiktaş'a Schürrle müjdesi! Menajeri böyle duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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