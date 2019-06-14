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Beşiktaş Ertaç Özbir ile anlaşma sağladı

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar bonservisi elinde olan kaleci Ertaç Özbir ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta ilk takviye kaleye yapıldı. Tolga Zengin'in takımdan ayrılması ve Karius'un istenilen performansı gösteremeyip rekabete girememesi nedeniyle kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk transfer gerçekleşti.

Bonservisi elinde yerli kaleci arayışları içinde olan Kara Kartal'da mutlu sona ulaşıldı.

Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Beşiktaş Ertaç Özbir ile anlaşma sağladı.

Siyah beyazlılar Ertaç ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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14 Haziran 2019 , Cuma
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