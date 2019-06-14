Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!

Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!

Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli takımla sözleşmesi biten Şener Özbayraklı, Beşiktaş'ın teklifini reddederek Galatasaray'ı seçmişti. Bu transferde Fatih Terim ve Gökhan Gönül'ün büyük payı olduğu ortaya çıktı.
14 Haziran 2019 Cuma 13:40
Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanmıştı.

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Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!

Valbuena, Soldado, Neustadter, İsmail ve Şener ile yollar ayrıldı.

Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!

Sarı-Lacivertlilerin deneyimli sağ beki, Galatasaray ile imzaladı.

Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!

Galatasaray için geçtiğimiz cumartesi sağlık kontrolünden geçen Şener Özbayraklı, pazartesi 2 yıllık sözleşmeye imza attı ve askerlik görevini yerine getirmek için birliğine teslim oldu.

Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!

Fenerbahçe'de 7 milyon TL kazanan Şener, devre arasında Beşiktaş'tan gelen 8 milyon TL'lik teklife "Hayır'' demişti.

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