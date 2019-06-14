Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!

Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli takımla sözleşmesi biten Şener Özbayraklı, Beşiktaş'ın teklifini reddederek Galatasaray'ı seçmişti. Bu transferde Fatih Terim ve Gökhan Gönül'ün büyük payı olduğu ortaya çıktı.

14 Haziran 2019 Cuma 13:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





