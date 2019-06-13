Azubuike kapışması
Beşiktaş, geçen sezon Çaykur Rize’de forma giyen Okechukwu Azubuike’yi kiralayabilmek için Fenerbahçe ve Trabzon ile girdiği yarışta bir adım önde.
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Okechukwu Azubuike için Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor'un kapışmasında siyah-beyazlılar bir adım öne geçti. Bonservisi The Pyramids kulübünde olan 22 yaşındaki orta saha için siyah-beyazlılar, 1.5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği Mısır kulübünden bugüne kadar olumsuz bir geri dönüş almadı. F.Bahçe ve Trabzonspor'un daha düşük bir teklif götürdükleri Azubuike'nin kulübünde, siyah-beyazlıların eski yıldızlarından Ahmet Hassan'ın sportif direktörlük görevini yürütmesi Beşiktaş'ın bu transferdeki şansını artırıyor. Azubuike, kariyeri boyunca forma giydi üç kulüpte toplam 107 resmi maçta görev yaparken: Nijeryalı oyuncu en çok 87 kez ile Yeni Malatyaspor formasını terletti.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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