Azubuike kapışması

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Okechukwu Azubuike için Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor'un kapışmasında siyah-beyazlılar bir adım öne geçti. Bonservisi The Pyramids kulübünde olan 22 yaşındaki orta saha için siyah-beyazlılar, 1.5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği Mısır kulübünden bugüne kadar olumsuz bir geri dönüş almadı. F.Bahçe ve Trabzonspor'un daha düşük bir teklif götürdükleri Azubuike'nin kulübünde, siyah-beyazlıların eski yıldızlarından Ahmet Hassan'ın sportif direktörlük görevini yürütmesi Beşiktaş'ın bu transferdeki şansını artırıyor. Azubuike, kariyeri boyunca forma giydi üç kulüpte toplam 107 resmi maçta görev yaparken: Nijeryalı oyuncu en çok 87 kez ile Yeni Malatyaspor formasını terletti.