Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ekibi belli oluyor
Beşiktaş'ın Şenol Güneş'ten sonra takımı emanet ettiği teknik direktör Abdullah Avcı'nın teknik ekibi şekilleniyor. Avcı'nın yardımcı antrenörlüğünü Şenol Fidan yapacak. Scout ekibinin başına ise Gökhan Keskin getirildi.
Beşiktaş'ta takımın başına getirilen tecrübeli teknik direktör Abdullaha Avcı'nın teknik ekibi şekillenmeye başladı.
Siyah beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı'nın teknik ekibine dahil olan Beşiktaşlı isim Şenol Fidan oldu. Uzun yıllar Mehmet Özdilek'in ekibinde yer alan Fidan, Siyah-beyazlı yönetim tarafından Avcı'ya önerilen isimlerden birisiydi.?
SCAUT EKİBİ GÖKHAN KESKİN'E EMANET
Geçtiğimiz günlerde Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a kendi ekibiyle geleceğini ve camia içinden yetişen bir ismin ise teknik ekibe dahil olacağını açıklamıştı. Yine teknik ekibe dahil olması beklenen isimlerden Gökhan Keskin ise scout ekibinin başına getirildi.
ŞENOL FİDAN KİMDİR?
Şenol Fidan 29 Ocak 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş, Beşiktaş'ın 1989-1992 yılları arasındaki üç sene üst üste Türkiye 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan kadrosunda yer almıştır.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Şenol Fidan, kariyerinde en çok siyah beyazlı formayı terletti. Antrenörlük kariyerine Beykozspor'da başlayan Şenol Fidan, bu kulüpte teknik direktörlüğe kadar yükseldi.
Ardından Kahramanmaraşspor'un hocası olan tecrübeli çalıştırıcı, ardından uzun yıllar Mehmet Özdilek'in yardımcılığını yaptı. Özdilek ile sırasıyla Antalyaspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyespor ve Gençlerbirliği'nde antrenörlüklük görevinde bulundu.
Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yapan Şenol Fidan, 4 Mart 2019 tarihinde bu sorumluluğundan ayrılmıştı. ?
GÖKHAN KESKİN KİMDİR??
Gökhan Keskin 1966 İstanbul'da doğmuştur Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde uzun yıllar forma giymiş Türk millî futbolcusudur.
1966 doğumlu Gökhan Keskin, futbola Dikilitaşspor'ta başladı. 1984'ten 1996'ya kadar Beşiktaş'ta oynadığı 336 lig maçında 14 gol kaydetti. Gordon Milne döneminde kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibiydi. 1986 yılında Trabzonspor'a attığı gol, Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı. Beşiktaş'ta ilk yıllarında orta sahada oynarken, Samet Aybaba'nın jübilesinden sonra libero mevkiine kaydırıldı ve yıllar boyunca bu görevi başarıyla yaptı. Gökhan Türkiye Millî Futbol Takımı'nda da 41 kez forma giymeyi başardı.
1996-1997 sezonunda o dönem pek çok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan İstanbulspor'a transfer oldu. 2001 yılında futbolu bu takımda bıraktı.
Millî takım kariyeri
94 kez millî takımlara çağrılan Gökhan Keskin, 4 kez Türkiye U-21, 6 kez Türkiye Olimpik ve 41 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 51 kez millî formayı giymiştır.
- 03.06.2019
- Güncelleme: 03.06.2019 17:31
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