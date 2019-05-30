Marcelo için kiralama iddiası
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo için Lyon'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo için Lyon'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Isimat Mirin'in performansından memnun olmayan siyah- beyazlı kulübün, Lyon ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Marcelo için önümüzdeki günlerde 1 yıllık kiralama teklifi yapmayı düşündüğü belirtildi.
ATINÇ NUKAN'LA YENİ SÖZLEŞME
Bir süredir yönetimine Leipzig'den bonservisini alacağı yönünde mesajlar gönderen genç futbolcu Atınç'ın istediği oldu. Siyah-beyazlı ekibin alt yapısından yetişen ve 6 milyon euro'ya Alman ekibine giden Atınç serbest kaldı. Atınç'ın kısa süre içinde Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 30.5.2019
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İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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