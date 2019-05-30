Marcelo için kiralama iddiası

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo için Lyon'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Isimat Mirin'in performansından memnun olmayan siyah- beyazlı kulübün, Lyon ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Marcelo için önümüzdeki günlerde 1 yıllık kiralama teklifi yapmayı düşündüğü belirtildi.



ATINÇ NUKAN'LA YENİ SÖZLEŞME

Bir süredir yönetimine Leipzig'den bonservisini alacağı yönünde mesajlar gönderen genç futbolcu Atınç'ın istediği oldu. Siyah-beyazlı ekibin alt yapısından yetişen ve 6 milyon euro'ya Alman ekibine giden Atınç serbest kaldı. Atınç'ın kısa süre içinde Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.