Divan seçimi iptal edildi

Beşiktaş Kulübünün 15 Nisan 2017'de yapılan ve Tevfik Yamantürk'ün göreve geldiği divan başkanlık seçimi, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla iptal edildi. Yalçın Karadeniz'in açtığı davada mahkemenin, toplantının mevzuata uygun olmadan alınan kararların iptaline karar verdiği bildirildi. Eski genel sekreter Ersan Aksoylu, "Her şey başa döndü. Divan kurulunun geçersizliği ortaya çıkmıştır" dedi.