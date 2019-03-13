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13 Haziran 2019, Perşembe
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Divan seçimi iptal edildi

Divan seçimi iptal edildi

2017'de yapılan ve 'ün göreve geldiği divan başkanlık seçimi, 7. kararıyla iptal edildi.

2017'de yapılan ve 'ün göreve geldiği divan başkanlık seçimi, 7. kararıyla iptal edildi. Yalçın 'in açtığı davada mahkemenin, toplantının mevzuata uygun olmadan alınan kararların iptaline karar verdiği bildirildi. Eski genel sekreter Ersan Aksoylu, "Her şey başa döndü. Divan kurulunun geçersizliği ortaya çıkmıştır" dedi.

  1. 13.3.2019
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