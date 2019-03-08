Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine Niko Kovac
08 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine Niko Kovac

'ta 'in yerine

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine Niko Kovac

yönetimi 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere A 'la anlaşmaya varan 'in yerine adayları belirlemeye başladı. Siyah - beyazlı ekip takımın başına yabancı bir hoca getirmeyi planlıyor. Beşiktaş yönetimi, 3-4 isimle temas halinde. Listenin başında ise 'in Hırvat teknik adamı var.

'ta 'ten boşalacak teknik direktörlük için , , , ve Guti Hernandez isimleri konuşulsa da yönetimin takımın başına yabancı bir isim getirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Başkan ve ekibinin bu doğrultuda 3-4 teknik adamla görüştüğü, listenin başında ise 'i çalıştıran 'ın olduğu gelen bilgiler arasında.

Geçen sezon 'ta elde ettiği önemli başarı sonrası Bayern Münih'in başına geçen Kovac, burada bekleneni veremedi. Hırvat hocanın Alman devindeki kaderi ise takımın alacağı sonuçlara endeksli.

Şenol Güneş:
  1. 08.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine Niko Kovac haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN