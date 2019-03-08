Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine Niko Kovac
Beşiktaş yönetimi 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takım'la anlaşmaya varan Şenol Güneş'in yerine adayları belirlemeye başladı. Siyah - beyazlı ekip takımın başına yabancı bir hoca getirmeyi planlıyor. Beşiktaş yönetimi, 3-4 isimle temas halinde. Listenin başında ise Bayern Münih'in Hırvat teknik adamı Niko Kovac var.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalacak teknik direktörlük için Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Guti Hernandez isimleri konuşulsa da yönetimin takımın başına yabancı bir isim getirmeyi düşündüğü öğrenildi.
Başkan Fikret Orman ve ekibinin bu doğrultuda 3-4 teknik adamla görüştüğü, listenin başında ise Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac'ın olduğu gelen bilgiler arasında.
Geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta elde ettiği önemli başarı sonrası Bayern Münih'in başına geçen Kovac, burada bekleneni veremedi. Hırvat hocanın Alman devindeki kaderi ise takımın alacağı sonuçlara endeksli.
- 08.03.2019
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Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine Niko Kovac haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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