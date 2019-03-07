Şenol Güneş birlikte çalışacağı heyeti açıkladı!
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Şenol Güneş birlikte çalışacağı heyeti açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Milli Takım'da federasyon içindeki mevcut hoca arkadaşlarla devam edeceğim. En azından bu iki maçlık böyle. Ondan sonra yeni bir düzen kurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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07 Mart 2019 , Perşembe
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