Beşiktaş kafilesi Kayseri’ye gitti
01 Mart 2019, Cuma
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Beşiktaş kafilesi ’ye gitti

Beşiktaş kafilesi Kayseri’ye gitti

Beşiktaş, 'de 24'üncü haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçı için ’ye gitti.

'in 24'üncü haftasında yarın ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş 'ye gitti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 'ne gelen siyah beyazlı kafile, 15.00'te kalkan özel uçak ile bu şehre gitti. Özel aracı ile Genel Havacılık Terminali'ne Beşiktaş Kulübü Başkanı kafileye katıldı.

KAGAWA VE GÖKHAN GÖNÜL KAFİLEDE BULUNMUYOR
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " sol kasık adduktor ve sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, , Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas İsimat-Mirin, Enzo Roco, , Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

  1. 01.03.2019
  2. Güncelleme: 01.03.2019 15:23
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