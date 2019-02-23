Beşiktaş Başkan adayı Aydoğan Cevahir kimdir?

Beşiktaş Kulübü üyelerinden Aydoğan Cevahir, kulübün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında söz alan Cevahir, mevcut başkan Fikret Orman ve yönetimine eleştiride bulunarak, "Başkan adayı oluyorum, hodri meydan." ifadesini kullandı.

AYDOĞAN CEVAHİR KİMDİR?



1961 İstanbul doğumludur. İngiltere'de International University of Business Administration bölümünden mezun olmuştur. İnşaat ve Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketinde, şirket ortağı olarak iş hayatına devam etmektedir.

Sosyal ilişki ve faaliyetlerine önem verdiği için sırasıyla; Yeniköy Spor Kulübü Başkanlığı, Sarıyer Spor Kulübü Asbaşkanlığı, Feriköy Spor Kulübü 2. Başkanlığı, Alibeyköy Spor Klubü Başkanlığı, Kireçburnu Spor Kulübü Başkanlığı ve Tarabya Spor Kulübü Başkanlığı bulunmuştur.

Beşiktaşlılar Cemiyeti Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Sanayici İş Adamları Derneği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği (KASİAD), Herkes İçin Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Asrın Beşiktaşlılar Derneği Asbaşkanlığı, Karadeniz Vakfı Üyeliği ve Şişli Polis Hizmetlerini Geliştirme Destekleme Derneği Üyeliği bulunmaktadır.