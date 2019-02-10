Beşiktaş her yerde Beşiktaş!

Beşiktaş Sompo Japan, dün taraftarı önünde Türk Telekom'a şans tanımadı. Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla yoluna devam eden siyah-beyazlılar, baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan 85-67 galip ayrıldı.



Ligde 3 hafta sonra kazanmayı başaran Kartal, Pressey'in yıldızlaştığı maçta zafere ulaştı. İlk periyodu 21-15 üstün kapatan Beşiktaş, soyunma odasına da 36-23 önde girdi. Savunmaların ön planda olduğu maçın ikinci yarısında iki takım da hücumda etkiliydi.



Pressey'in 22 sayıyla en skorer isim olduğu müsabakada kontrolü elinde tutan siyah-beyazlılar, salondan 18 sayılık farkla galip ayrılmayı başaran taraf oldular.



DUSKO IVANOVIC'TEN ÖVGÜLER



Beşiktaş Başantrenörü Dusko Ivanovic, maçın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Zorlu süreci başarılı bir şekilde atlattıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Telekom karşısında iyi bir oyunla galibiyeti elde ettik. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı" dedi.