Beşiktaş her yerde Beşiktaş!
Şampiyonlar Ligi’nde rakip tanımayan Beşiktaş Sompo Japan, bu kez ligde coştu. Siyah-beyazlılar, Türk Telekom’u farklı devirdi.
Beşiktaş Sompo Japan, dün taraftarı önünde Türk Telekom'a şans tanımadı. Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla yoluna devam eden siyah-beyazlılar, baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan 85-67 galip ayrıldı.
Ligde 3 hafta sonra kazanmayı başaran Kartal, Pressey'in yıldızlaştığı maçta zafere ulaştı. İlk periyodu 21-15 üstün kapatan Beşiktaş, soyunma odasına da 36-23 önde girdi. Savunmaların ön planda olduğu maçın ikinci yarısında iki takım da hücumda etkiliydi.
Pressey'in 22 sayıyla en skorer isim olduğu müsabakada kontrolü elinde tutan siyah-beyazlılar, salondan 18 sayılık farkla galip ayrılmayı başaran taraf oldular.
DUSKO IVANOVIC'TEN ÖVGÜLER
Beşiktaş Başantrenörü Dusko Ivanovic, maçın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Zorlu süreci başarılı bir şekilde atlattıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Telekom karşısında iyi bir oyunla galibiyeti elde ettik. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı" dedi.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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