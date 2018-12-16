Filip Holosko'dan VAR göndermesi!
16 Aralık 2018, Pazar
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'dan VAR göndermesi!

<a href="/index/filip-holosko?id=df9166c3-45ff-4abe-b25d-18e48bce13b1" class="" rel="tag">Filip Holosko</a>'dan VAR göndermesi!

Uzun süre forması giyen Slovak yıldız , karşılaşmasının ardından siyah-beyazlı takımın çok iyi oynadığını ancak şanssız olduğunu söyleyerek, VAR sistemini sevmediğini vurguladı.

'ta uzun yıllar forma giyen , maçını izlemek için geldiği 'ta maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'ın iyi oynadığını söyleyen Holosko, "Ama şansı yoktu. İkinci yarıda çok etkili oynadı. Gökhan Gönül ve Caner çok etkili oynadı. 2-2 iyi sonuç. Bir gol vardı, Türkiye'de ilk kez VAR olduğunu gördüm. Ofsayt gösterdi hakem. Bence 2-2 fena sonuç değil" dedi.
VAR sistemiyle ilgili konuşan Holosko, "VAR sistemini çok sevmiyorum. Dünya Kupası'nda uygulandı. Avrupa'da başka ülkelerde olduğunu bilmiyorum. Bu pozisyonda küçük bir ofsayt vardı. Biraz şans olsaydı Beşiktaş bugün galip gelirdi" açıklamasını yaptı.
Son olarak 'la ilgili konuşan Slovak yıldız, "Ben yeni stada ikinci kez geldim. Müthiş bir stat. Taraftar yine çok iyiydi. Bugün çok iyilerdi tribünde ama Beşiktaş galip gelemedi" diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 16.12.2018 22:12
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