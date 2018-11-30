Vagner Love Santos yolcusu – Fotomaç – 30 Kasım 2018
02 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Vagner Love Santos yolcusu

yolcusu

Vagner Love Santos yolcusu
'dan uel esporte'nin haberine göre kulübü, 'u katmak istiyor. Daha önce son anda Santos'un kapısından Love da, bu transfere sıcak bakıyor. Haberde bonservis bedelinin henüz belirlenmemiş olduğu ifade edilirken, yönetiminin ise en azından 1.5 milyon euro istediği öğrenildi.
  1. 30.11.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vagner Love Santos yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN