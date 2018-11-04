Edin Visca’dan ligde 5. asist – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    ’dan ligde 5. asist

    <a href="/index/edin-visca?id=684fe539-630e-4557-9797-3ede345ff9bc" class="" rel="tag">Edin Visca</a>’dan ligde 5. asist

    Medipol ’in yıldız futbolcusu , asistlerine maçında da devam etti ve 1 asistle oynadı.

    M. 'in başarılı futbolcusu , asistleriyle takımını sırtlamaya devam ediyor. 'in 11. haftasında 'in 'ı ağırladığı müsabakada Visca, tek golün asistini yaptı. 18. dakikada kullandığı köşe vuruşunda 'ya gol attıran Boşnak futbolcu, başarılı oyununu siyah-beyazlılara karşı da gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon ligdeki 5. asistini yapmış oldu. Visca, ligde daha önce , Akhisarspor, ve karşılaşmalarında asist yapmıştı. Ayrıca Başakşehir bu maçların hepsini de evinde oynadı ve kazandı.
    1. 3.11.2018 21:08
    2. Güncelleme: 4.11.2018 01:22
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