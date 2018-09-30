Kartal’ın yeni vazgeçilmezi – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    ’ın yeni vazgeçilmezi

    Kartal’ın yeni vazgeçilmezi

    'dan kiralanan , maçının öne çıkan isimlerinden oldu. futbolcu, karşılaşmanın golsüz devam ettiği sırada Varela'nın füzesini kornere çelerken, toplamda da 3 önemli kurtarışa imza attı.

    'dan kiralanan , maçının öne çıkan isimlerinden oldu. futbolcu, karşılaşmanın golsüz devam ettiği sırada Varela'nın füzesini kornere çelerken, toplamda da 3 önemli kurtarışa imza attı. 25 yaşındaki file bekçisi, maç öncesi olduğu gibi bitiş düdüğünün ardından da tribünlerin sevgi gösterisiyle karşılaştı.

    1. 30.9.2018
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