Liverpool'dan kiralanan Loris Karius, Kayserispor maçının öne çıkan isimlerinden oldu. Alman futbolcu, karşılaşmanın golsüz devam ettiği sırada Varela'nın füzesini kornere çelerken, toplamda da 3 önemli kurtarışa imza attı. 25 yaşındaki file bekçisi, maç öncesi olduğu gibi bitiş düdüğünün ardından da tribünlerin sevgi gösterisiyle karşılaştı.