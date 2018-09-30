Atiba Hutchinson farkı! – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    farkı!

    Atiba Hutchinson farkı!

    derbisi ile formasını geri alan , maçında da ilk onbirde sahaya çıktı.

    derbisi ile formasını geri alan , maçında da ilk onbirde sahaya çıktı. 36 yaşındaki Kanadalı ön libero orta sahada yine görevini başarıyla yapıp, savunmayı rahatlatırken, pas trafiğinde de kilit rol oynadı.

    1. 30.9.2018
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