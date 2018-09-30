Atiba Hutchinson farkı!
Fenerbahçe derbisi ile formasını geri alan Atiba Hutchinson, Kayserispor maçında da ilk onbirde sahaya çıktı.
Fenerbahçe derbisi ile formasını geri alan Atiba Hutchinson, Kayserispor maçında da ilk onbirde sahaya çıktı. 36 yaşındaki Kanadalı ön libero orta sahada yine görevini başarıyla yapıp, savunmayı rahatlatırken, pas trafiğinde de kilit rol oynadı.
- 30.9.2018
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tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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