Fenerbahçe derbisi ile formasını geri alan Atiba Hutchinson, Kayserispor maçında da ilk onbirde sahaya çıktı. 36 yaşındaki Kanadalı ön libero orta sahada yine görevini başarıyla yapıp, savunmayı rahatlatırken, pas trafiğinde de kilit rol oynadı.