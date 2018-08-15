UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçları bugün tamamlanırken, Play-off’a çıkan takımlar da belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçları bugün tamamlanırken, Play-off'a çıkan takımlar da belli oldu.
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Fenerbahçe evinde Benfica ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.
Fenerbahçe'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Benfica'nın Play-off'daki rakibi ise Yunanistan ekibi PAOK oldu.
Bugün oynanan maçlar sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off'a çıkan takımlar ise; Dynamo Kiev, BATE Borisov, PAOK, AEK Atina, Mol Vidi, Dinamo Zagreb, Benfica, Salzburg, Ajax ve Kızıl Yıldız oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elemem rövanş maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Dynamo Kiev: 2 - Slavia Prag: 0 (1-1)
BATE Borisov: 1 - Qarabağ Ağdam: 1 (1-0)
Spartak Moscow: 0 - PAOK: 0 (2-3)
AEK Atina: 2 - Celtic: 1 (1-1)
Dinamo Zagreb: 1 - FC Astana: 0 (2-0)?
Fenerbahçe: 1 - Benfica: 1 (0-1)
Mol Vidi: 0 - Malmö FF: 0 (1-1)
Shkendija 79: 0 - Salzburg: 1 (0-3)
Ajax: 3 - Standard Liege: 0 (2-2)
Spartak Trnava: 1 - Kızıl Yıldız: 2 (1-1)
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off eşleşmeleri ise şu şekilde:
BATE Borisov - PSV
Young Boys - Dinamo Zagreb
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Ajax - Dynamo Kiev
?
Benfica - PAOK
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Mol Vidi - AEK Atina
Salzburg- Kızıl Yıldız
- 15.8.2018 04:38
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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