UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan takımlar belli oldu – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan takımlar belli oldu

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan takımlar belli oldu

    Şampiyonlar Ligi 3. rövanş maçları bugün tamamlanırken, Play-off’a çıkan takımlar da belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi 3. rövanş maçları bugün tamamlanırken, Play-off'a çıkan takımlar da belli oldu.

    Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. evinde ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

    'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen 'nın Play-off'daki rakibi ise Yunanistan ekibi oldu.

    Bugün oynanan maçlar sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off'a çıkan takımlar ise; , BATE Borisov, , AEK Atina, , , Benfica, Salzburg, Ajax ve oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elemem rövanş maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

    : 2 - Slavia Prag: 0 (1-1)

    BATE Borisov: 1 - Qarabağ Ağdam: 1 (1-0)

    Spartak Moscow: 0 - PAOK: 0 (2-3)

    AEK Atina: 2 - Celtic: 1 (1-1)

    : 1 - FC Astana: 0 (2-0)?

    Fenerbahçe: 1 - Benfica: 1 (0-1)

    : 0 - Malmö FF: 0 (1-1)

    Shkendija 79: 0 - Salzburg: 1 (0-3)

    Ajax: 3 - Standard Liege: 0 (2-2)

    Spartak Trnava: 1 - : 2 (1-1)

    UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off eşleşmeleri ise şu şekilde:

    BATE Borisov - PSV

    Young Boys - Dinamo Zagreb
    ?
    Ajax - Dynamo Kiev
    ?
    Benfica - PAOK
    ?
    Mol Vidi - AEK Atina

    Salzburg- Kızıl Yıldız

    1. 15.8.2018 04:38
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