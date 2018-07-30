Fabri'nin gidişiyle acil olarak kaleci arayışlarına başlayan ve lig bitmeden bu sıkıntıyı çözmek isteyen Beşiktaş, Simon Mignolet'i bitirme aşamasına getirdi. Daha önce Belçikalı file bekçisi ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü Liverpool'la da bir süredir sıkı pazarlık halindeydi. Allison Becker'i kadrosuna katan Kırmızılar, Mignolet'i satmak istiyor, Beşiktaş ise kiralama teklifinde bulunuyor. Son gelen haberlere göre iki tarafın 30 yaşındaki file bekçisi konusunda satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden anlaştığı bildirildi.

BİRKAÇ GÜNE İMZA ATABİLİR

Ayrıca İngiltere basınında da satışa çıkıyor sıkça yer bulan transfer gelişmesi için Ada'da dün de yeni iddialar gündeme geldi. Haberlerde siyah-beyazlı kulübün, oyuncuyu isteyen diğer tüm rakiplerini geçerek Liverpool'u kiralama konusunda ikna ettiği ileri sürüldü. 1.93 boyundaki eldivenin gelecek sezon Süper Lig'de forma giyeceği, 2019-2020 sezonunda ise bonservisiyle gideceği kaydedildi. Son dakikada bir terslik olmazsa Mignolet'in birkaç gün içinde Türkiye'ye gelip sözleşme imzalayacağı bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde bu transfer gelişmesinin Domagoj Vida takası ile mümkün olabileceği de ileri sürülmüştü.



Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci, Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Mignolet, Liverpool'a 10 milyon euro'ya transfer olmuştu.

MENAJERİ DE DOĞRULADI

Belçikalı kalecinin menajeri de Beşiktaş görüşmelerini açıkladı. Nico Vaesen, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Evet görüşmeler yapıyoruz ve teklifler somutlaştı. Sadece Beşiktaş değil başka kulüpler de Mignolet'i istiyor. Liverpool'la uzun bir kontratı var ama neler olacağını önümüzdeki günlerde hep biryikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

KLOPP DA AÇIKLADI

Bu arada Mignolet'in İngiliz ekibinden kesin ayrılacağını takımın teknik direktörü Jürgen Klopp da açıkladı. Alman çalıştırıcı, gözden çıkardığı Mignolet için, "Çok iyi kaleci ama yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Bu karardan mutlu olmayacağını biliyorum ama dünyada futbol böyle" ifadelerini kullandı.

PEKİ YA OSPİNA!

Mignolet'ten önce en ciddi aday olan Ospina Beşiktaş'tan haber bekliyor. Kolombiyalı ile anlaşan siyah-beyazlılar, Arsenal'le bağlarını koparması halinde imza parasına işi bitirmek istiyordu. Beşiktaş, İngiliz ekibinden ayrılmak üzere olan Ospina'yı Mignolet'te pürüz çıkma ihtimaline karşı yedeğe aldı.