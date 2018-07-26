Beşiktaş uzun süredir peşinde koştuğu genç forvet Umut Nayir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Osmanlıspor'da olan ve son olarak Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 25 yaşındaki golcüyü renklerine bağladı. Başkent kulübüyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan Kara Kartal, oyuncuyla da anlaşmaya vardı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de takımda görmek istediği Umut Nayir ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü formasıyla 34 maçta 14 gol atıp takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan golcü futbolcuya yıllık 1 milyon 750 bin TL ücret ödenecek. Genç oyuncu, futbolculuğun yanı sıra Ankara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi görüyor.

UMUT NAYİR'İN BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON TL

2017'de Göztepe'de, bu sezon da Ankaragücü'nde kiralık oynayan ve iki kez 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Umut Nayir ile ilgili Osmanlıspor'dan açıklama yapıldı. Başkent ekibinin genel menajeri Ender Yurtgüven, 2 milyon lira bonservis ve Umut'un satışından yüzde 25 pay karşılığında Beşiktaş ile anlaşmaya vardık" dedi.