Beşiktaş Umut Nayir'ı transfer etti! Umut Nayir kimdir? Umut Nayir kaç yaşındadır?
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    ile anlaştı! ?

    Beşiktaş Umut Nayir ile anlaştı! Umut Nayir kimdir?

    Siyah-beyazlılar, ’un golcüsü ’i renklerine bağladı. 25 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşmeye imza atacak

    uzun süredir peşinde koştuğu genç forvet 'in transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bonservisi 'da olan ve son olarak Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 25 yaşındaki golcüyü renklerine bağladı. Başkent kulübüyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan Kara Kartal, oyuncuyla da anlaşmaya vardı. Teknik direktör 'in de takımda görmek istediği Umut Nayir ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü formasıyla 34 maçta 14 gol atıp takımının 'e çıkmasında büyük pay sahibi olan golcü futbolcuya yıllık 1 milyon 750 bin TL ücret ödenecek. Genç oyuncu, futbolculuğun yanı sıra Ankara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi görüyor.

    UMUT NAYİR'İN BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON TL

    2017'de Göztepe'de, bu sezon da Ankaragücü'nde kiralık oynayan ve iki kez 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Umut Nayir ile ilgili Osmanlıspor'dan açıklama yapıldı. Başkent ekibinin genel menajeri Ender Yurtgüven, 2 milyon lira bonservis ve Umut'un satışından yüzde 25 pay karşılığında Beşiktaş ile anlaşmaya vardık" dedi.

    1. 25.7.2018 23:07
    2. Güncelleme: 26.7.2018 12:43
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