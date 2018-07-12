Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile yenişemedi
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren siyah-beyazlılar Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçında genç isimleri denedi
Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdü kampta oynadığı hazırlık maçında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile 0-0 berabere kaldı. Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanan müsabakaya siyah-beyazlılar; Tolga Zengin, Adriano Correia, Necip Uysal, Matej Mitrovic, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Ryan Babel ve Vagner Love ilk 11'i ile başladı. Kara Kartal, karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı. Şenol Güneş maçın ikinci yarısında yarıda Love, Adriano, Lens ve Babel'in yerine Larin, Mustafa, Gökhan Töre ve Gökhan Gönül'ü oyuna aldı.
YARDIMCILAR KENARDA
Genç oyunculara da şans veren Güneş, yeni transferlerden Dorukhan ile genç isimler Orkan ve Fatih'i ikinci yarının sonlarına doğru oyuna dahil etti. İkinci yarıda da iki takım karşılıklı yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince maç 0-0 berabere bitti. Bu arada, teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcı antrenörleri Guti Hernandez ve İlhan Mansız da maçta kulübedeki yerlerini aldılar.
HIZLI OLMAK GEREKİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş, S. Donetsk maçının ardından, "Bu tür maçlarda skor önemli değil, eksiklerimizi gidermemiz önemli" açıklamasını yaptı. Güneş, "Önemli olan sakatlık vermeden oyun anlayışımızı yerleştirmek. Top kayıplarımızı azaltacağız. Takım oyununda çok sıkıntı çekmedik, daha hızlı oynamamız gerekiyor" diye konuştu.
NASIL OYNADILAR
LOVE **
4-5-1 sisteminde ilerde tek kaldı. Yeteri kadar pas alamadı ve pozisyona giremedi. İlk yarıda bulduğu tek gol pozisyonunu da aşırma vuruş denedi gole çeviremedi.
MİTROVİÇ ***
Defansta beklentilerin üstünde bir performans sergiledi. Necip'le birlikte hatasız oynadı. Topla çıkışlarını daha verimli hale getirirse "Kendini geliştirmiş" dedirtir.
LARİN *
Toplam 45 dakika oyunda kaldı. Yeteri kadar top alamadı ancak aldıklarında da rakip defansı aşamadı. Şu an Beşiktaş'ın birinci forveti izlenimini vermiyor.
MEDEL ***
Çok çalışkan ve istekliydi. Ciddiyet seviyesi çok yüksek. Sahada çok iyiydi. İlk 75 dakika çok sağlam oynadı. Her zaman takım oyuncusu olduğunu kanıtladı.
LENS *
Takımda kalacak mı, gönderilecek mi belli olmadığı için halen adapte olmakta zorlanıyor. İlk 45 dakika şans buldu ama yine özlenen-beklenen Lens'i sahada göremedik.
- 12.7.2018 20:32
- Güncelleme: 12.7.2018 22:49
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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