Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile yenişemedi – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    , ile yenişemedi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/shakhtar-donetsk?id=5f84821c-f58e-434e-8f3a-424472da2c32" class="" rel="tag">Shakhtar Donetsk</a> ile yenişemedi

    Yeni sezon hazırlıklarını ’da sürdüren siyah-beyazlılar ekibi ile oynadığı hazırlık maçında genç isimleri denedi

    , 'da sürdürdü kampta oynadığı hazırlık maçında 'nın takımı ile 0-0 berabere kaldı. Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanan müsabakaya siyah-beyazlılar; , Adriano Correia, , Matej Mitrovic, , , , , , ve Vagner Love ilk 11'i ile başladı. Kara Kartal, karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı. Şenol Güneş maçın ikinci yarısında yarıda Love, Adriano, Lens ve Babel'in yerine Larin, Mustafa, ve 'ü oyuna aldı.

    YARDIMCILAR KENARDA
    Genç oyunculara da şans veren Güneş, yeni transferlerden Dorukhan ile genç isimler Orkan ve Fatih'i ikinci yarının sonlarına doğru oyuna dahil etti. İkinci yarıda da iki takım karşılıklı yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince maç 0-0 berabere bitti. Bu arada, teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcı antrenörleri Guti Hernandez ve da maçta kulübedeki yerlerini aldılar.

    HIZLI OLMAK GEREKİYOR
    Teknik direktör Şenol Güneş, S. Donetsk maçının ardından, "Bu tür maçlarda skor önemli değil, eksiklerimizi gidermemiz önemli" açıklamasını yaptı. Güneş, "Önemli olan sakatlık vermeden oyun anlayışımızı yerleştirmek. Top kayıplarımızı azaltacağız. Takım oyununda çok sıkıntı çekmedik, daha hızlı oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

    NASIL OYNADILAR
    LOVE **
    4-5-1 sisteminde ilerde tek kaldı. Yeteri kadar pas alamadı ve pozisyona giremedi. İlk yarıda bulduğu tek gol pozisyonunu da aşırma vuruş denedi gole çeviremedi.
    MİTROVİÇ ***
    Defansta beklentilerin üstünde bir performans sergiledi. Necip'le birlikte hatasız oynadı. Topla çıkışlarını daha verimli hale getirirse "Kendini geliştirmiş" dedirtir.
    LARİN *
    Toplam 45 dakika oyunda kaldı. Yeteri kadar top alamadı ancak aldıklarında da rakip defansı aşamadı. Şu an 'ın birinci forveti izlenimini vermiyor.
    MEDEL ***
    Çok çalışkan ve istekliydi. Ciddiyet seviyesi çok yüksek. Sahada çok iyiydi. İlk 75 dakika çok sağlam oynadı. Her zaman takım oyuncusu olduğunu kanıtladı.
    LENS *
    Takımda kalacak mı, gönderilecek mi belli olmadığı için halen adapte olmakta zorlanıyor. İlk 45 dakika şans buldu ama yine özlenen-beklenen Lens'i sahada göremedik.

    1. 12.7.2018 20:32
    2. Güncelleme: 12.7.2018 22:49
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