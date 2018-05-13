Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri ve Süper Lig puan durumu
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son durum

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son durum

    GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

    Evkur Yeni Malatyaspor'u 1. dakikada Younes Belhanda ve 12. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı gollerle geçen Galatasaray puanını 72'ye çıkardı. Ligin son haftasına 3 puan farkla lider giren Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında alacağı 1 puan, rakiplerinin elde edeceği sonuçlardan bağımsız olarak şampiyonluk için yeterli olacak.

    1. 13.5.2018 14:09
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