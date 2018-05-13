Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son durum
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Evkur Yeni Malatyaspor'u 1. dakikada Younes Belhanda ve 12. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı gollerle geçen Galatasaray puanını 72'ye çıkardı. Ligin son haftasına 3 puan farkla lider giren Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında alacağı 1 puan, rakiplerinin elde edeceği sonuçlardan bağımsız olarak şampiyonluk için yeterli olacak.
- 13.5.2018 14:09
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Ozan Tufan: "Benim sezonum olacak"
Toplam 1
Yorum
MuratFB Gittiğin takımda inşallah olursun
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Galatasaray, şampiyon gibi karşılandı
Toplam 2
Yorum
Aslan Cok önemli bir 3 puan kazanildi,tabiki Galatasaraylilar sevinc yumagi oldu ve son yildaki en tarafsiz hakem yönetimi vardi sahada en nihayet
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Şampiyonluk şöleni İzmir'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Son doksan dakika cok önemli,enaz 1 puan ve mutlu son tabiki sonra kimseye zarar vermeden kutlama yapmak!
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