Ricardo Quaresma: Hayalim Şenol Güneş’le 3. şampiyonluk
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu "Şenol Güneş büyük bir insan. Onunla çalışmak benim için büyük gurur. Beraber bir daha şampiyon olmak en büyük dileğim. Bu hafta derbiye iyi hazırlanacağız ve kazanacağız." dedi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüyle bahsederken onunla yaşamak istediği en büyük dileğini açıkladı. BJK TV'ye açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, gol attığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi oynadık. Artık Galatasaray derbisini bekliyoruz. Kalan maçların hepsini kazanmak lazım. Derbiye iyi hazırlanacağız ve kazanacağız" dedi. Teknik direktör Güneş'den övgü dolu sözlerle bahseden yıldız oyuncu şunları kaydetti: "Hocamızı sahada gördüğüm için daha da mutlu oldum. Kendisi büyük bir insan. Onunla çalışmak benim için gurur. Beraber bir daha şampiyon olmak en büyük dileğim."
Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki lig maçlarında galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Vodafone Park'ta bu sezonki ilk 6 lig maçında 12 puan toplayabilen Beşiktaş, son 9 karşılaşmayı kazanarak 27 puan elde etti.
- 24.4.2018 07:51
- Güncelleme: 24.4.2018 07:55
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Aykut Kocaman'dan şok Şenol Güneş iddiası: İçeride bir şey yapıldı
Toplam 2
Yorum
arsen l. 1.yarıCenkin verilmeyen golü ve 2 penaltımız.FB ye 2 penaltı kollanan BJK. Q7 ye 5 maç ceza kollanan BJK.Rövanşta Babelin golü kollanan BJK.
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Belhanda, Donk ve Fernando'yu suçladı!
Toplam 1
Yorum
adamlar ne yapsın fernando ve donk geriye yardım etmekten ileriye gidemiyorlar ne yapsın adamlar. arka taraf pamuk ipliği gibi
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Aykut Kocaman'dan şok Şenol Güneş iddiası: İçeride bir şey yapıldı
Toplam 2
Yorum
Arif Dün geceki maçta CANER'e 90 dakika küfür edildi.Bunun cezası yokmu?Ayıptır-yazıktır-günahtır.Anne kızkardeş eşleri yokmu küfürcülerin.
Ricardo Quaresma: Hayalim Şenol Güneş’le 3. şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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