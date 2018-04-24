Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Aykut Kocaman yorumu: "Şenol Güneş'e sahtekar diyor" – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'ndan çarpıcı yorumu: "'e sahtekar diyor"

    Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Aykut Kocaman yorumu: "Şenol Güneş'e sahtekar diyor"

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u evinde 4-1 mağlup ederken teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaman; Şenol Güneş'in başında kan olmadığını, soyunma odasına sağlıklı bir şekilde gitmesine karşın oradan sedyeyle çıktığını belirtti.

    Kocaman'ın bu açıklamalarını SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu yorumladı.

    İşte Toroğlu'nun derbide yaşanan olaylar ile Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmeleri.

    1. 24.4.2018 02:19
    2. Güncelleme: 24.4.2018 07:38
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