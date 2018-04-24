Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Aykut Kocaman yorumu: "Şenol Güneş'e sahtekar diyor"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u evinde 4-1 mağlup ederken teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaman; Şenol Güneş'in başında kan olmadığını, soyunma odasına sağlıklı bir şekilde gitmesine karşın oradan sedyeyle çıktığını belirtti.
Kocaman'ın bu açıklamalarını SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu yorumladı.
İşte Toroğlu'nun derbide yaşanan olaylar ile Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmeleri.
- 24.4.2018 02:19
- Güncelleme: 24.4.2018 07:38
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Aykut Kocaman'dan şok Şenol Güneş iddiası: İçeride bir şey yapıldı
Toplam 2
Yorum
arsen l. 1.yarıCenkin verilmeyen golü ve 2 penaltımız.FB ye 2 penaltı kollanan BJK. Q7 ye 5 maç ceza kollanan BJK.Rövanşta Babelin golü kollanan BJK.
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Belhanda, Donk ve Fernando'yu suçladı!
Toplam 1
Yorum
adamlar ne yapsın fernando ve donk geriye yardım etmekten ileriye gidemiyorlar ne yapsın adamlar. arka taraf pamuk ipliği gibi
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Aykut Kocaman'dan şok Şenol Güneş iddiası: İçeride bir şey yapıldı
Toplam 2
Yorum
Arif Dün geceki maçta CANER'e 90 dakika küfür edildi.Bunun cezası yokmu?Ayıptır-yazıktır-günahtır.Anne kızkardeş eşleri yokmu küfürcülerin.
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Aykut Kocaman yorumu: "Şenol Güneş'e sahtekar diyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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