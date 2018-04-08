İngiliz yıldız Quaresma mı? Ronaldo mu? Açıkladı! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    İngiliz yıldız Quaresma mı? Ronaldo mu? Açıkladı!

    İngiliz yıldız Quaresma mı? Ronaldo mu? Açıkladı!

    İngiltere Milli takımı formasını 42 kez terleten 22 de golü bulunan forvet oyuncusu Peter Crouch, çok özel bir anısını paylaştı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:20
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