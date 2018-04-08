Beşiktaş Kulübü'nden Ahmet Ağaoğlu'na tebrik mesajı – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Beşiktaş Kulübü'nden 'na tebrik mesajı

    Beşiktaş Kulübü'nden Ahmet Ağaoğlu'na tebrik mesajı

    Beşiktaş Kulübü, Kulübünün başkanlığına seçilen 'nu tebrik etti.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde "'nu tebrik ederiz" başlığıyla yer alan mesajda, " Kulübü Toplantısı'nda Ahmet Ağaoğlu'nun oy çokluğuyla başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin güzide kulüplerinden Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz." görüşlerine yer verildi.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:56
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