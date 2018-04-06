Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlılar yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşılaşacak.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:50
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 7
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Ankara Kartalı Maho bi sus la.Bi sus.Etikten bahsedecek son insansın.
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Toplam 14
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davut evet çok dogru söylüyorsun fenerbahçe başkanı aziz yıldırımda aynısını emenikeye yapmıştı beyagıda ceza almıştı hatırladıgım kadarıyla?
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Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
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Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
Beşiktaş, Göztepe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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