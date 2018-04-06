Beşiktaş, Göztepe maçına hazır – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

    , 'in 28'inci haftasında ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

    , 'in 28'inci haftasında ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

    Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah beyazlılar yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşılaşacak.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:50
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