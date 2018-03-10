Vagner Love'a güvenim tamdır – Fotomaç – 10 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'a güvenim tamdır

    Vagner Love'a güvenim tamdır
    Başkan , devre arasında kadrolarına kattıkları Brezilyalı golcü Love'a güvendiğini vurguladı. Orman, ", kariyeri olan önemli bir futbolcu. Çok önemli işler yapacağına inanıyorum. Bizim açımızdan hangi oyuncunun oynadığı değil maç sonunda tabelada ne yazdığı önemli" dedi.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vagner Love'a güvenim tamdır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN