Vagner Love'a güvenim tamdır
Başkan Fikret Orman, devre arasında kadrolarına kattıkları Brezilyalı golcü Love'a güvendiğini vurguladı. Orman, "Vagner Love, kariyeri olan önemli bir futbolcu. Çok önemli işler yapacağına inanıyorum. Bizim açımızdan hangi oyuncunun oynadığı değil maç sonunda tabelada ne yazdığı önemli" dedi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
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