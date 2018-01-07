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    07 Ocak 2018, Pazar
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    'a teklifi!

    Kartal'a Torres teklifi!

    golcü arayışlarını sürdürürken menajerler ’i önerdi. Yönetim 33 yaşındaki forveti de listesine aldı

    Yönetimi Cenk Tosun'un Everton'a transferinden sonra golcü arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim Gignac, Larin, İslam Slimani gibi isimler üzerinde dururken menajerler Beşiktaş'a İspanyol kulübü 'de forma giyen 'i önerdi.
    GÜNEŞ'E SORULACAK
    Atletico Madrid'de bu sezon istediği şansı bulamayan Torres 19 resmi karşılaşmada fileleri sadece 4 kez havalandırdı. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Torres'i uygun bir rakamla getireceklerini söyleyen menajerler Beşiktaş'tan cevap bekliyor. Başkan 'ın Torres'i ciddi biçimde düşündüğü ancak 'le bir görüşme yaptıktan sonra cevap vereceği öne sürüldü. Torres'in yapılacak teklife sıcak bakması bekleniyor. (Takvim)
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:28
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