Kartal golcü arayışlarını sürdürürken menajerler Torres’i önerdi. Yönetim 33 yaşındaki forveti de listesine aldı
Atletico Madrid'de bu sezon istediği şansı bulamayan Torres 19 resmi karşılaşmada fileleri sadece 4 kez havalandırdı. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Torres'i uygun bir rakamla getireceklerini söyleyen menajerler Beşiktaş'tan cevap bekliyor. Başkan Fikret Orman'ın Torres'i ciddi biçimde düşündüğü ancak Şenol Güneş'le bir görüşme yaptıktan sonra cevap vereceği öne sürüldü. Torres'in yapılacak teklife sıcak bakması bekleniyor. (Takvim)
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:28
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
Kartal'a Torres teklifi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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