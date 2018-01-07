Avrupa’nın en iyisi geldi
İngiliz Ligi’nin resmi internet sitesi Cenk transferini böyle duyururken, Kartal’ın en skoreri ifadesini kullandı
LUKAKU'YU ARATMAZ
Daily Mail gazetesi, Cenk Tosun'u geçen sezon Everton'da forma giyen Manchester United'ın Belçikalı golcüsüne benzeterek, "Everton, Lukaku'nun boşluğunu Cenk Tosun'u kadrosuna katarak doldurdu" başlığını kullandı. Sun Gazetesi, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda Cenk Tosun'un rolüne değinilerek, "Türk devi Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa ulaştığında, 26 yaşındaki golcü 20 gole imza atmıştı" ifadeleri kullanıldı
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:52
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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