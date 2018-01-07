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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Avrupa’nın en iyisi geldi

    Avrupa’nın en iyisi geldi

    İngiliz Ligi’nin resmi internet sitesi Cenk transferini böyle duyururken, Kartal’ın en skoreri ifadesini kullandı

    Everton'ın 'u transfer etmesi, ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Premier Lig'in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bazı seçkin Türk yeteneklerin izinden gideceksin" ifadesiyle yayınlanan videoda, İngiltere'de bir dönem forma giyen Türk oyuncular Muzzy İzzet, Tugay Kerimoğlu, Colin Kazım Richards ve Tuncay Şanlı'nın en iyi gollerine yer verilirken, milli futbolcuya "Hoş geldin" denildi. Ligin resmi internet sitesinde yayımlanan haberde ise, "Everton Teknik Direktörü Allardyce, ara transfer döneminde, Avrupa'nın en iyi golcülerinden birisini kadrosuna kattı" yorumunda bulunuldu.

    LUKAKU'YU ARATMAZ
    Daily Mail gazetesi, Cenk Tosun'u geçen sezon Everton'da forma giyen Manchester United'ın Belçikalı golcüsüne benzeterek, "Everton, Lukaku'nun boşluğunu Cenk Tosun'u kadrosuna katarak doldurdu" başlığını kullandı. Sun Gazetesi, 'ın son şampiyonluğunda Cenk Tosun'un rolüne değinilerek, "Türk devi Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa ulaştığında, 26 yaşındaki golcü 20 gole imza atmıştı" ifadeleri kullanıldı
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
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